Во Львове депутаты требуют уволить Азарова, а Евромайдан собрал 10 тысяч человек

Львовский горсовет потребовал от Президента Украины Виктора Януковича уволить премьер-министра Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Соответствующее заявление было принято на внеочередном заседании Львовского горсовета, передает "Украинская правда".

За принятие такого решения проголосовали 66 депутатов из 67, находившихся в зале. Всего во Львовском горсовете 90 депутатов.

"Мы, депутаты Львовского городского совета, возмущены решением Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится, в частности, в заявлении депутатов.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовой после сессии сказал журналистам, что решение правительства вызвало во Львове шок, и жители города решительно настроены на подписание Соглашения об ассоциации.

Кроме того, в центре Львова, у здания Национального университета, по состоянию на 20:00 собралось около 10 тысяч участников Евромайдана.

Напомним, как сообщал "Главред", количество участников Евромайдана в Киеве, по состоянию на 20:00, составляет около трех тысяч человек.

Стоит отметить, что в столице идет сильный дождь, а во Львове – сухая и прохладная погода.

Фото: zaxid.net Видео: ТСН

