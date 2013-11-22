Во Львове депутаты требуют уволить Азарова, а Евромайдан собрал 10 тысяч человек

Во Львове депутаты горсовета потребовали уволить главу правительства, а на Евромайдан в центре города собрались тысячи людей.
Львовский горсовет потребовал от Президента Украины Виктора Януковича уволить премьер-министра Николая Азарова и подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Соответствующее заявление было принято на внеочередном заседании Львовского горсовета, передает "Украинская правда".
За принятие такого решения проголосовали 66 депутатов из 67, находившихся в зале. Всего во Львовском горсовете 90 депутатов.
"Мы, депутаты Львовского городского совета, возмущены решением Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится, в частности, в заявлении депутатов.
В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовой после сессии сказал журналистам, что решение правительства вызвало во Львове шок, и жители города решительно настроены на подписание Соглашения об ассоциации.
Кроме того, в центре Львова, у здания Национального университета, по состоянию на 20:00 собралось около 10 тысяч участников Евромайдана.
Напомним, как сообщал "Главред", количество участников Евромайдана в Киеве, по состоянию на 20:00, составляет около трех тысяч человек.
Стоит отметить, что в столице идет сильный дождь, а во Львове – сухая и прохладная погода.