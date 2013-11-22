Эксперт рассказал, как Украине воспользоваться паузой в отношениях с ЕС

Приостановление процесса подготовки к подписанию Соглашения об Ассоциации с ЕС станет для Украины хорошей возможностью выторговать выгоды от России и Европы.

Об этом в ходе круглого стола "Восточный геополитический вектор Украины: только ли Россия?" заявил директор Института стратегической политики Юрий Кочевенко.

"Сегодня с точки зрения России и Европы у нас есть возможность поторговаться. Было бы неразумно ею не воспользоваться. Возможно, впервые за долгое время у нас появился шанс сыграть в свою игру, а не идти на поводу у других" - отметил он.

Кочевенко также обратил внимание, что инициаторы сегодняшних протестов против паузы в евроинтеграции, до конца не понимают всех рисков, ожидающих Украину в рамках ассоциированного членства в ЕС.

"Мне вот этот Вильнюсский саммит, атмосфера и антураж вокруг него напоминает повторное приглашение варягов. Земля у нас большая и богатая, порядка у нас нет, приходите к нам княжить. И даже люди, которые собрались на Майдане, сделали это, как я полагаю, не из-за того что понимают всех экономических рисков и потерь, которые нас смогут ожидать в Европе", - подытожил политолог.

Напомним, вчера правительство Украины приняло распоряжение "О приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об Ассоциации с ЕС".

В документе сказано, что потребуется дополнительное время для анализа экономических последствий такого шага, а также создания ЗСТ с ЕС и его последствий.

Документ также предусматривает предложить РФ и ЕС создать трехстороннюю комиссию для отработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.