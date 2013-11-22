Политолог: решение правительства сделать паузу в евроинтеграции было логичным

Вчера весь мир впервые услышал голос Украины на геополитической арене. Решение правительства сделать паузу в евроинтеграции было логичным и предсказуемым.

Об этом в ходе круглого стола "Восточный геополитический вектор Украины: только ли Россия?" заявил политолог Дмитрий Выдрин, передает For-ua.

"Честно говоря, я вчера впервые услышал голос украинской власти на геополитической арене. Мы всегда молчали и кивали головой, за нас говорили, что хорошо, а что – плохо. Легко жить либо под кнутом, либо под пряником, не спрашивая, за что кнут, а за что – пряник", - отметил он.

Политолог констатирует, что подобное решение украинских властей стало полной неожиданностью для Европы. "Впервые спросив, а что нам за это будет, как нам компенсируют потери – мы получили волну ненависти", - добавил Выдрин.

Напомним, вчера правительство Украины приняло распоряжение "О приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об Ассоциации с ЕС".

В документе сказано, что потребуется дополнительное время для анализа экономических последствий такого шага, а также создания ЗСТ с ЕС и его последствий.