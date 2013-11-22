Евромайдан в Киеве: проливной дождь и лидеры оппозиции, опубликованы фото

На Евромайдан в Киеве, несмотря на проливной дождь, собралось около трех тысяч протестующих.

Об этом сообщает ZN.UA.

Перед участниками акции выступили лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, лидер УДАРа Виталий Кличко, а также лидер движения "Третья республика" Юрий Луценко.

В своем выступлении Кличко заявил о своей надежде на то, что Евромайдан заставит Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе и отправить правительство Азарова в отставку.

При этом Яценюк отметил, что для такого развития событий необходимо, чтобы людей на этой акции было в разы больше.

В свою очередь, Луценко подчеркнул, что "евромарафон" будет эффективным только при условии, что люди будут собираться в назначенное время, расходится и снова собираться, но уже в большем количестве и в то время, которое будет объявлено организаторами.

Оппозиционеры добавили, что основные акции запланированы на воскресенье, 24 ноября.

Напомним, что с Евромайдана ведется прямая трансляция - смотрите здесь.

Также стоит отметить, что автобусы с "Беркутом" покинули Майдана около 18:00 и расположились неподалеку – на улице Городецкого.

Напомним, как сообщал "Главред", вечером 21 ноября на Майдан Независимости пришли люди, возмущенные решением Кабмина приостановить евроинтеграцию Украины. Эту акцию сразу же назвали Евромайданом.

Подобные митинги проходят во многих городах Украины: наиболее массовая акция собралась во Львове – по состоянию на 20:00 в центре города было около 10 тысяч протестующих.