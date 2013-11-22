Азаров пообещал уйти в отставку, если ошибся насчет Европы

Премьер-министр Николай Азаров готов уйти в отставку в случае, если его аргументы насчет приостановки переговоров о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС окажутся безосновательными.

Об этом он заявил в эфире программы Шустер Live, пишет УНИАН.

Комментируя заявление нардепа Давида Жвании о том, что глава Кабмина и вице-премьер Юрий Бойко должны уйти в отставку за срыв евроинтеграции, Азаров сказал: "Что там Жвания может говорить, скажите, пожалуйста? Он что варится в гуще этих проблем. Он может только болтать языком. Если я сказал, хоть одно слово неправды, пусть меня завтра отправляют в отставку".

Также премьер объяснил, почему Украина решила приостановить процесс евроинтеграции.

Он опроверг информацию о том, что Москва якобы шантажировала Киев, требуя отказаться от пути в ЕС, но сказал, что страны Таможенного союза предупредили Украину о возможности исключения из режима свободной торговли.

"Буквально несколько недель назад руководители трех стран, РФ, Казахстана и Беларуси, заявили, что в случае создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, Украина будет исключена из зоны свободной торговли, которая действует между нашими странами. Это означает, что на наши товары, которые будут идти на этот рынок, будут добавляться очень высокие таможенные пошлины, и наши товары станут неконкурентными", - сказал Азаров.

Он отметил, что такие меры могут привести к потери 400 тысяч рабочих мест в Украине. "Могло ли правительство на это не реагировать?",- добавил Азаров.

Напомним, постановление Кабмина о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС было опубликовано в четверг, 21 ноября.

Решение власти вызвало разочарование Европы и недовольство многих граждан - в ряде городов, в частности, в Киеве люди вышли на Евромайданы протестовать против отхода Украины от евроинтеграции. Больше о Евромайдане читайте в спецтеме "Главреда".