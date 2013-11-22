"Беркут" снес палатки Евромайдана: опубликованы фото и видео

Бойцы "Беркута" силой снесли три палатки, установленные участниками Евромайдана у монумента Независимости.
Об этом сообщает "Главком".
Бойцы "Беркута" врезалась в толпу митингующих, оттеснив участников протеста, отцепили три палатки, установленные у стелы, и унесли их.
Участники акции встретили действия силовиков криками "Ганьба!".
Напомним, что в настоящий момент на Майдане собралось около 3 тысяч митингующих.
Также стоит отметить, что Окружной админсуд Киева запретил устанавливать палатки на Майдане.
Кроме того, представители МВД заявляли ранее, что "Беркут" будет лоялен к участникам протеста, а его главная цель – поддержание правопорядка.
Фото: gazeta.ua, видео: Украинская правда