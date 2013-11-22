Соглашение с ЕС откладывается, но евроинтеграция продолжается - политолог

Кабинет Министров Украины понимает, что все преимущества от зоны свободной торговли с Европейским Союзом страна может получить только в долгосрочной перспективе, тогда как в краткосрочной грозят потери.

Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, сообщает For-ua.

"Нужно понимать, что таким образом Соглашение откладывается, тогда как процесс евроинтеграции продолжается. Подготовка к подписанию Соглашения требует внимательного квалифицированного изучения всевозможных рисков, здесь стахановские темпы не пройдут. Здесь не нужно политизации, эмоций, искусственных политических спекуляций. Тот же вопрос Тимошенко к этому распоряжению Кабмина никакого отношения не имеет", - отметил он.

По мнению политолога, чем ближе Украина приближалась к Вильнюсскому саммиту, тем больше становилось понятно, что решить сложности евроинтеграционного процесса, возможные потери на пути к зоне свободной торговли невозможно только в двустороннем формате.

"Тем или иным образом в этом процессе должна принимать участие Российская Федерация. Уж больно высока цена для рядового украинца потери рынков Таможенного союза. Ведь это грозит сокращением рабочих мест, доходов госбюджета. Все преимущества от ЗСТ с ЕС мы можем получить только в долгосрочной перспективе, тогда как в краткосрочной – исключительно потери", - подчеркнул Карасев.

Эксперт констатирует, что в такой ситуации ЕС должен решительнее вести себя в отношении с Украиной. В частности, по его мнению, страна должна получить финансовые компенсации от европейской стороны.

"Тут варианты таковы: или в переговоры включается Россия, или Евросоюз более четко и внятно должен разъяснить ситуацию вокруг возможных компенсаций украинской стороне. Если это будет сделано в ближайшие дни, то Соглашение об ассоциации может быть подписано. Если нет – этот процесс продолжится за рамками Вильнюсского саммита", - резюмировал он.

Напомним, вчера правительство Украины приняло распоряжение "О приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС".

В документе сказано, что потребуется дополнительное время для анализа экономических последствий такого шага, а также создания ЗСТ с ЕС и его последствий.

Документ, кроме того, предусматривает предложить РФ и ЕС создать трехстороннюю комиссию для отработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.