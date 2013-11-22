Азаров об отказе Украины от Ассоциации: никакой трагедии

Украина может вернуться к работе над подписанием Соглашения об ассоциации с Евросоюзом через полгода, а в нынешней остановке евроинтеграции нет никакой трагедии.

Об этом заявил премьер Николай Азаров а эфире программы Шустер live. "Мы призываем отнестись к этому с пониманием, сесть (ЕС, России и Украине – ред.) за стол переговоров, и обсудить цену на газ, снятие торговых барьеров, восстановление объемов торговли и затем – восстановление переговорного процесса", - цитирует главу правительства УНИАН.

"Я ничего трагического в этом решении не вижу. И абсолютно никакой трагедии не вижу, не вижу ничего исторического в этом вопросе, если мы через полгода вернемся к этому вопросу", - добавил Азаров.

Напомним, постановление Кабмина приостановить подготовку Соглашения об ассоциации с ЕС было озвучено 21 ноября. Больше об этом решении читайте в спецтеме "Главреда".

Отметим также, что уже вечером в четверг в Украине начался Евромайдан - протесты против такого решения власти.