Активисты Евромайдана рассказали, как их провоцируют на драку с "Беркутом"

Участники Евромайдана в центре Киева рассказали, как их пытаются спровоцировать на драку с "Беркутом".
Активистов Евромайдана в центре Киева несколько раз пытались спровоцировать на драку с "Беркутом".
Об этом со ссылкой на участников акции сообщает "Украинская правда".
По словам очевидцев, провокаторы натягивали веревку с тканью, имитируя установку палатки, чтобы заставить милицию ее сносить.
Кроме того, около 150 спецназовцев, которые дежурят у здания Национальной музыкальной академии, время от времени надвигаются на толпу, собравшуюся у стелы Независимости.
Во время одного из таких "подходов" один из бойцов внезапно упал на землю. Однако толпа демонстрантов тут же разошлась.
Отметим, что по состоянию на 22:30 на Майдане Независимости находится более двух тысяч участников акции протеста.
Больше о Евромайдане в Киеве и других городах Украины читайте в спецтеме "Главреда".
Видео: Громадське телебачення