Активисты Евромайдана рассказали, как их провоцируют на драку с "Беркутом"

Активистов Евромайдана в центре Киева несколько раз пытались спровоцировать на драку с "Беркутом".

Об этом со ссылкой на участников акции сообщает "Украинская правда".

По словам очевидцев, провокаторы натягивали веревку с тканью, имитируя установку палатки, чтобы заставить милицию ее сносить.

Кроме того, около 150 спецназовцев, которые дежурят у здания Национальной музыкальной академии, время от времени надвигаются на толпу, собравшуюся у стелы Независимости.

Во время одного из таких "подходов" один из бойцов внезапно упал на землю. Однако толпа демонстрантов тут же разошлась.

Отметим, что по состоянию на 22:30 на Майдане Независимости находится более двух тысяч участников акции протеста.

Больше о Евромайдане в Киеве и других городах Украины читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: Громадське телебачення