Азаров предложил Европе скинуться на долги Тимошенко и сказал, что Украина не идет в ТС

Премьер-министр Николай Азаров заявил, что приостановление подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС не означает, что Украина идет в Таможенный союз. Также он предложил европейцам, критикующим действия украинской власти, скинуться и возместить долги, возникшие, по его словам, из-за экс-премьера Юлии Тимошенко.



"Вот интересно, те, кто сейчас нас обвиняют во всех смертных грехах, может быть, они скинутся и заплатят нашему народу те 20 миллиардов, которые мы переплатили России за газ?" - сказал Азаров в эфире Шустер Live.



"(Пусть) скажут, раз мы считаем, что бывшая премьер-министр все правильно делала, мы готовы скинуться и погасить все эти долги громаднейшие. К сожалению, мы никогда этого не услышим от них", - цитирует премьера "Украинская правда".

Кроме того, Азаров заверил, что решение Кабмина приостановить евроинтеграцию не говорит о том, что Украина пойдет в Таможенный союз.



"Я же не говорю о Таможенном союзе. Не нужно противопоставлять. Это специально делается: раз мы отложили подписание, значит вы хотите в Таможенный союз", - возмутился он.



"Мы нацелены на интеграцию с Европейским союзом, мы нацелены на подписание этого соглашения, а сейчас взяли паузу. Мы ничего стратегически не изменили. Мы изменили только тактически. Почувствовав, что нам действительно плохо и что у нас есть проблемы, мы обратились к ЕС и сказали, что наши трубы не находят спроса в РФ, наши вагоны не находят спроса… Мы теряем реальные деньги, более 2 млрд долларов. Это колоссальные для нас деньги. Помогите… МВФ должен снять неприемлемые для нас условия", - сказал Азаров.

Он пожаловался, что украинская власть помощи не получила. Вместе с тем, по словам премьера, Украина не отказывается от сотрудничества с МВФ, однако никогда не пойдет "на неприемлемые для нас условия".

Напомним, Азаров также заявил, что Украина может вернуться к вопросу подписания Соглашения об ассоциации через полгода, и сказал, что нынешняя остановка евроинтеграции - не трагедия.

Постановление о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации Кабмин обнародовал в четверг, 21 ноября. Больше об этом решении, а также о заявлениях, прозвучавших вокруг него, читайте в спецтеме "Главреда".