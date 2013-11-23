Как украинцы выходили на Евромайдан: опубликованы фото

В пятницу, 22 ноября, в ряде городов Украины прошли акции протеста против остановки евроинтеграции - Евромайдан.

В Киеве вечером в птяницу собралось не менее трех тысяч человек. На акции выступали лидеры оппозиции, а основное выступление в столице намечено на воскресенье, 24 ноября.

Не обошлось без конфликтов с правоохранителями - "Беркут" снес несколько палаток, которые установили митингующие.

Вместе с тем, по последней информации, возле "Украинского дома" в центре столицы стали устанавливать сцену для выступлений политиков.

Во Львове Евромайдан вечером в пятницу собрал 10 тысяч человек. "Площадь перед памятником Тарасу Шевченко наполнилась буквально за 20 минут, людей было около 10 тысяч. Сначала их развлекала музыка, затем - состоялось официальное начало митинга, когда гимн пела вся площадь", - написал на своей странице в Livejournal пользователь Forko, которого цитирует "Украинская правда".

Интересно, что партийных флагов на акции не было. Участники Евромайдана во Львове объявили его бессрочным.

В Черновцах, Сумах, Виннице, Кривом Роге, Харькове и Донецке на митинги собрались от 100 до 500 человек.

Так, в Черновцах участники акции скандировали "Украина - это Европа", держали лозунги "Черновцы за ассоциацию", "Мы - это ЕС", "Украина, не останавливайся".



В своих выступлениях активисты осуждали действия правительства и призвали земляков не оставаться в стороне, участвовать в митингах в Черновцах и Киеве и требовать от власти выполнить условия для Соглашения об ассоциации.

В Харькове участники акции отметили 9-ю годовщину Оранжевой революции, собравшись возле памятника Тарасу Шевченко в центре города, после чего двинулись на площадь Свободы.

В Донецке протест был немногочисленным, однако организаторы подали заявку на проведение акций от 22 до 30 ноября.

В Одессе на акцию собрались около 300 человек. Как сообщает Думская, на митинге выступали политики и общественники. Они высказывались в поддержку европейского курса Украины, говорили, что Украина — часть Европы географически, но не юридически, цитировали Пушкина. Также там записывали желающих участвовать в киевском Евромайдане.

Больше об отказе Украины от Соглашения об ассоциации с ЕС, который вызвал Евромайдан, читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: УНИАН, Gazeta.ua, ZIK, Zaxid.net, Остров, Думская.