В Николаеве милиция с драками штурмовала Евромайдан: опубликованы фото и видео

В Николаеве милиция снесла палатки, установленные участниками Евромайдана - акции протеста против приостановки евроинтеграции Украины. Между правоохранителями и митингующими произошла драка.



Как сообщает "Преступности.Нет", потасовка между милиционерами и участниками акции начались тогда, когда правоохранители пошли на протестующих штурмом, пытаясь снести установленные на городской площади Ленина палатки. В результате и произошли столкновения.

По данным издания, милиционеры выстроились "клином", внутрь которого зашел руководитель инспекции по благоустройству Николаева Дмитрий Никонов. Таким строем правоохранители двинулись в сторону палаток. После этого возникла драка, во время которой протестующие срывали с милиционеров головные уборы и бросали им в лица.



Несколько человек из "живой цепи", которая преградила путь милиции, упали на одну из палаток. В результате митингующие оттеснили правоохранителей.

Есть пострадавшие. Так, во время потасовки на девушку упали три человека и повредили ей ногу - пришлось вызывать "скорую". Также пострадала оппозиционный депутат областного совета Оксана Янишевская. Во время стычки кто-то ударил ее по руке. Кроме того, по информации ВО "Свобода", травмы получил глава Николаевской областной организации партии Демид Губский. Во время стычки он получил удар в голову. По предварительным данным, у политика ушибы виска и подозрение на сотрясение мозга.

Штурм Евромайдана в Николаеве

Позже милиция пошла на второй штурм. В результате палатки были снесены, митингующие при этом кричали "Ганьба!". В атаке на палатки, на одной из которых висела табличка о том, что это приемная народного депутата Игоря Бриченко, принимали участие примерно 100 правоохранителей.

По данным журналистов, приказ о сносе палаток отдал начальник местного горуправления УМВД Олег Шевчук.

Напомним, вечером в пятницу, 22 ноября, "Беркут" снес палатки митингующих и на Евромайдане в Киеве.

Фото, видео: НикВести, Преступности.Нет.