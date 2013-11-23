Фюле рассказал, когда Украина сможет подписать Соглашение об ассоциации c ЕС

Киев сможет подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом на предстоящем саммите Украина-ЕС, который, возможно, пройдет в конце зимы-начале весны. Кроме того, Украина еще может изменить свою позицию по евроинтеграции до Вильнюсского саммита "Восточного партнерства".

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле в пятницу в интервью журналистам в Брюсселе, сообщает "Украинская правда".



"Вы не должны быть учеными, чтоб увидеть, что следующая возможность для подписания - это саммит Украина-ЕС, дата которого еще не определена, мы думаем о конце зимы - начале весны", - сказал политик.

Комментируя решение Киева приостановить евроинтеграцию, он отметил, что "украинцы попросили о паузе, и мы уважаем это решение".



"Мы думаем, что это будет иметь последствия, так как отложит модернизацию, предусмотренную Соглашением об ассоциации. Мы не хотим, чтобы эта пауза была неопределенной и продолжалась навсегда. Мы хотим предоставить время, которое необходимо Украине, чтобы решить эти проблемы, все эти вопросы - в руках государств-членов (ЕС - ред.)", - также пояснил Фюле.

Вместе с тем, он заверил, что Европа не отказывается от сближения с Украиной. "Важно, что двери остаются открытым, мы не отказываемся от украинского народа, мы не отказываемся от европейских устремлений украинцев", - сказал Фюле.

Кроме того, он заметил, что Киев еще официально не проинформировал Брюссель насчет решения остановить подготовку к Ассоциации. "Мы не полностью сдаем свои позиции, мы, в действительности, не проинформированы украинской стороной, что подписание в Вильнюсе не состоится", - заявил Фюле.



"Нам известно о решении правительства (приостановить евроинтеграцию - ред.), и нам известно о прерогативах президента завершить и подписать Соглашение об ассоциации. Будет ли это сейчас, во время Вильнюсского саммита? Еще есть несколько дней", - отметил он.



"Поэтому мы не отказываемся в отношении подписания и не отказываемся от того, чтобы Украина выполнила необходимые критерии для подписания в Вильнюсе", - сказал еврокомиссар.

По его словам, украинцы "достигли большого прогресса" в отношении выполнения 11 критериев, выдвинутых Европой. "Остается три вопроса. Вчера (в четверг, 21 ноября - ред.) они проголосовали во втором чтении законопроект о парламентских выборах, мы ожидаем, что также в втором чтении будет проголосован и принят законопроект о прокуратуре, и еще оба президента, Кокс и Квасьневский, в Украине. Мы ждем их доклада в отношении решения проблемы избирательного правосудия (касающейся экс-премьера Юлии Тимошенко - ред.). И следующее - все в руках государств-членов. Дискуссия продолжается", - добавил Фюле.

Напомним, Украина объявила о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации в четверг, 21 ноября.

Это решение было обосновано потерями, которые наша страна может понести, в частности, от ухудшения торгово-экономических отношений с Россией. Больше об отказе Украины от евроинтеграции читайте в спецтеме "Главреда".