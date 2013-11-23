Госсекретарь США отменил визит в Киев: в Америке разочарованы Украиной

Госсекретарь США Джон Керри не приедет в Украину 5-6 декабря, как ожидалось ранее.



Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов Джен Псаки, сообщает "Радио Свобода". Ранее планировалось, что Керри приедет в Киев на заседание совета министров стран-членов ОБСЕ.



"Согласно графику государственного секретаря, Джон Керри не посетит встречу ОБСЕ в Украине. США будет представлять заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд", - отметили в Белом Доме.

Причину такого решения Псаки не объяснила, напомнив лишь, что накануне Вашингтон выразил разочарование решением украинского правительства остановить на неопределенный срок процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, Украина заявила о приостановке евроинтеграции в четверг, 21 ноября. Соответствующее постановление, предполагающее приостановку подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации, издал Кабмин.

Больше об остановке евроинтеграции Украины читайте в спецтеме "Главреда".