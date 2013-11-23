Янукович еще не решил, поедет ли Вильнюс: надо выслушать аргументы

Президент Украины Виктор Янукович примет решение о своем участии в саммите Восточного партнерства в Вильнюсе после того, как "выслушает аргументы".

Об этом представитель президента в парламенте, нардеп-регионал Юрий Мирошниченко заявил в эфире программы Шустер live.

"Я думаю, что Президент выслушает аргументы и решит", — сообщил он

Напомним, накануне начальник управления международной политики Администрации Президента Андрей Гончарук сообщил, что визит в Вильнюс остается в планах Януковича.

Как ранее писал "Главред", Европейский Союз ожидает участия Януковича в саммите Восточного партнерства в Вильнюсе на будущей неделе, несмотря на приостановку правительством Украины подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, .

Об этом 22 ноября заявила Мая Кочианчич – пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы остаемся преданными политике ассоциации с Украиной и экономической интеграции. Мы ожидаем, что он (Президент Янукович – Ред.) примет участие в саммите "Восточного партнерства", который состоится в Вильнюсе в конце следующей недели", – сказала она и добавила, что ЕС разочарован решением правительства Украины.