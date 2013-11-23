Украинский Евромайдан выстоял еще одну ночь: главные события впереди

На Евромайданах в городах Украины ночь с 22 на 23 ноября прошла спокойно, однако все готовятся к большому количеству людей, протестующих против решения об остановке евроинтеграции, которые выдут на площади в выходные.

В Киеве по состоянию на 6 утра 23 ноября на Майдане Независимости осталось около 100 человек, однако те, кто уходили ночью, собираются вернуться сегодня днем, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

Активисты провели ночь под дождем и в окружении "Беркута", а оппозиция начала строительство сцены на Европейской площади, где 24 ноября пройдет всеукраинское вече. По сообщениям представителей оппозиции, на выходные в Киеве ожидают от 50 до 100 тысяч активных сторонников евроинтеграции.

Тем временем во Львове окружной админсуд принял решение убрать с центральных площадей города "малые архитектурные формы". Однако, когда в 6 часов утра на центральную площадь пришли судебные исполнители с целью демонтировать палатки, выяснилось, что при оформлении судебного иска ошиблись адресом, поэтому исполнителям пришлось уйти ни с чем.

Как ранее писал "Главред", в ночь на 22 ноября в Николаеве правоохранители штурмовали палатки участников Евромайдана, оформленные как общественные приемные, в результате чего возникла потасовка.