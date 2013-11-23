Луценко и Яценюк снова собрались на свидание к Тимошенко

Глава парламентской фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк, народный депутат Ирина Луценко и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко 25 ноября приедут на краткосрочное свидание к экс-премьеру Юлии Тимошенко в ЦКБ №5.

Об этом 22 ноября заявил защитник экс-премьера Сергей Власенко, сообщает ZN.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Юлия Владимировна воспользовалась своим правом и подала повторное заявление о том, что в понедельник она хочет провести свидание с Ирой и Юрой Луценко и Арсением Яценюком. Насколько я знаю, они собираются приехать", – сообщил он.

Власенко напомнил, что это уже вторая попытка Тимошенко встретиться с соратниками в ноябре.

Как ранее писал "Главред", 15 ноября Арсений Яценюк, Ирина и Юрий Луценко приехали в Харьков на краткосрочное свидание с Тимошенко, но не смогли ее увидеть.

По информации ГПТС, посещение экс-премьера было ограничено в связи с ее болезнью. Начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков отметил, что при этом Тимошенко не ограничивается в общении с защитниками и пообещал, что после выздоровления она сможет воспользоваться своим правом на краткосрочное свидание.

По мнению соратников Тимошенко, на самом деле встреча была сорвана по политическим причинам.

Защитник экс-премьера Николай Титаренко, посетивший ее вечером 15 ноября, заявил, что ОРВИ у Тимошенко нет и она в связи с несостоявшимися свиданиями подготовила и подала в прокуратуру "заявление о совершении преступления со стороны Колпащикова (начальник Качановской колонии. - Ред.)"