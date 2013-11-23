Политолог уверен, что ЕС готов пересмотреть свои требования к Украине

Отказ Киева от Соглашения с ЕС, возможно, обрадовал украинских бизнесменов, которые не раз выражали опасения, что подписание документа могло нанести непоправимый ущерб украинскому бизнесу. Об этом заявили эксперты, мнения которых приводит радио "Голос России". Некоторые страны Европы, по их словам, также вздохнули с облегчением, избавившись от сильного конкурента в сельскохозяйственном секторе. Недовольны приостановкой сближения Украины и ЕС только оппозиционные силы страны, считают специалисты.

Сейчас всплывает информация с закрытых переговоров, что европейские дипломаты готовы пересмотреть свои требования, но результата это уже не изменит, полагает украинский политолог Юрий Рубан.

"Большой ошибкой европейской дипломатии было то, что она все больше втягивалась во внутриукраинский политический процесс на стороне оппозиции. Вся риторика вокруг прав человека, избирательного правосудия не могла прикрыть, на мой взгляд, ошибочности приоритетов в ходе переговорного процесса", - отметил он.

Но не все страны выразили разочарование решением правительства Украины, были даже такие, которые вздохнули с облегчением. Они избавились от необходимости придумывать способы защиты своего аграрного рынка, где Украина могла бы стать достойным соперником. По словам политолога Андрея Мальгина, "Украина действительно остается мощным сельхозпроизводителем и может составить конкуренцию европейским производителям аналогичной продукции. Кроме того, Украина в случае ассоциации могла бы стать привлекательной для китайских инвесторов, которые могли бы использовать отношения Украины с Европой для продвижения своих товаров на Запад".

Сейчас, по мнению экспертов, становится очевидным не только то, что европейские структуры не слишком стремились расширить поле Евросоюза, и предоставить Украине реальную ассоциацию, но и то, что у украинского правительства появились все основания всерьез задуматься о восстановлении отношений с Россией.

Как ранее заявил Европейский Комиссар по расширению и Европейской политики соседства Штефан Фюле: "ЕС остается решительно настроенным в своем стремлении перевести отношения между ЕС и Украиной на новый уровень, а двери к подписанию Соглашения об ассоциации остаются открытыми в будущем, как только будут созданы соответствующие условия".