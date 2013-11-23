Политолог уверен, что ЕС готов пересмотреть свои требования к Украине

23 ноября 2013, 11:24

Эксперт считает, что в ЕС ошиблись насчет Украины.

Отказ Киева от Соглашения с ЕС, возможно, обрадовал украинских бизнесменов, которые не раз выражали опасения, что подписание документа могло нанести непоправимый ущерб украинскому бизнесу. Об этом заявили эксперты, мнения которых приводит радио "Голос России". Некоторые страны Европы, по их словам, также вздохнули с облегчением, избавившись от сильного конкурента в сельскохозяйственном секторе. Недовольны приостановкой сближения Украины и ЕС только оппозиционные силы страны, считают специалисты.

Сейчас всплывает информация с закрытых переговоров, что европейские дипломаты готовы пересмотреть свои требования, но результата это уже не изменит, полагает украинский политолог Юрий Рубан.

"Большой ошибкой европейской дипломатии было то, что она все больше втягивалась во внутриукраинский политический процесс на стороне оппозиции. Вся риторика вокруг прав человека, избирательного правосудия не могла прикрыть, на мой взгляд, ошибочности приоритетов в ходе переговорного процесса", - отметил он.

Но не все страны выразили разочарование решением правительства Украины, были даже такие, которые вздохнули с облегчением. Они избавились от необходимости придумывать способы защиты своего аграрного рынка, где Украина могла бы стать достойным соперником. По словам политолога Андрея Мальгина, "Украина действительно остается мощным сельхозпроизводителем и может составить конкуренцию европейским производителям аналогичной продукции. Кроме того, Украина в случае ассоциации могла бы стать привлекательной для китайских инвесторов, которые могли бы использовать отношения Украины с Европой для продвижения своих товаров на Запад".

Сейчас, по мнению экспертов, становится очевидным не только то, что европейские структуры не слишком стремились расширить поле Евросоюза, и предоставить Украине реальную ассоциацию, но и то, что у украинского правительства появились все основания всерьез задуматься о восстановлении отношений с Россией.

Как ранее заявил Европейский Комиссар по расширению и Европейской политики соседства Штефан Фюле: "ЕС остается решительно настроенным в своем стремлении перевести отношения между ЕС и Украиной на новый уровень, а двери к подписанию Соглашения об ассоциации остаются открытыми в будущем, как только будут созданы соответствующие условия".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
эксперты отказ от Е:С
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять