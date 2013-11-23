В Киев позвонили из Белого дома: США разочарованы решением по Ассоциации

Вице-президент США Джо Байден в телефонном разговоре 22 ноября с Президентом Украины Виктором Януковичем выразил разочарование решением украинского правительства отложить Ассоциацию с ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Во время разговора с президентом Украины Виктором Януковичем, вице-президент США Байден выразил свое разочарование решением украинского правительства прекратить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации и соглашения о создании углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли с Европейским союзом", – говорится в сообщении Белого дома.

В разговоре Байден отметил, что интеграция с Европой "принесет Украине стратегически важную возможность укрепить демократию и вернуться к экономическому процветанию".

Как ранее писал "Главред", госсекретарь США Джон Керри отменил визит в Украину, поскольку в Вашингтоне уже не видят смысла в такой поездке.

Напомним, Украина официально приостановила подготовку к евроинтеграции. Кабинет министров 21 ноября принял решение об отсрочке подписания Соглашения с ЕС.