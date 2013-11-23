В Киеве милиция оттеснила Евромайдан: опубликованы фото и видео

В центре Киева, где третьи сутки проходит Евромайдан – митинг против приостановки процесса подготовки к ассоциации с ЕС, произошли столкновения с милицией.

Правоохранители начали оттеснять людей, расширяя площадь вокруг места установки новогодней елки, сообщает 5 канал.

Митингующие считают, что их пытаются вытеснить с места протеста и возмущаются тем, что к строительным работам власти решили привлечь спецназовцев. В то же время, силовики уверяют, что их действия связаны исключительно с монтировкой главного праздничного украшения.

Как отметили протестующие, милиция начала ставить забор, отделяя от площади, где проходит акция, по метру-два по бокам.

Как ранее писал "Главред", утром на Евромайдане остались около 100 митингующих, однако те, кто уходили ночью, собираются вернуться сегодня днем.

Активисты провели ночь под дождем и в окружении "Беркута", а оппозиция начала строительство сцены на Европейской площади, где 24 ноября пройдет всеукраинское вече. По сообщениям представителей оппозиции, на выходные в Киеве ожидают от 50 до 100 тысяч активных сторонников евроинтеграции.

Фото, видео: 5 канал, Украинская правда