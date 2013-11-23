Четыре Президента почтили память жертв Голодомора

Президенты Украины Виктор Янукович, Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко приняли участие в мероприятиях памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Президенты возглавили скорбное шествие вдоль центральной аллеи Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине" и возложили символические композиции из колосков пшеницы и цветов к скульптуре "Горькая память детства", сообщает пресс-служба главы государства.

Перед участниками церемонии выступил Президент Украины Виктор Янукович.

"Сегодня мы склоняем головы перед памятью наших погибших соотечественников. Мы выражаем соболезнования народам Беларуси, Казахстана, России, всем народам бывшего Советского Союза, которые пострадали в те годы", – подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что сегодня чтят память жертв Голодомора украинцы во многих странах мира.

"Наша задача – сохранить память обо всем, что произошло на украинской земле - и героическом, и трагическом. Общая память и общая история должна объединять нас, делать сильнее. Это фундамент нашего будущего", – подчеркнул Президент.

Присутствующие почтили память жертв Голодомора минутой молчания и поставили зажженные лампады к "Свече памяти".

В церемонии также приняли участие премьер-министр Николай Азаров, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, члены правительства, представители общественности.

Фото: сайт Президента Украины