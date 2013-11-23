В День памяти жертв Голодомора Янукович призвал Украину к единству

Президент Украины Виктор Янукович в День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов отметил важность консолидации украинского общества.

"Сегодня мы должны отбросить все политические дискуссии и быть едиными. В этот скорбный день нас всех объединяет память о погибших соотечественниках. Сегодняшний день должен быть вне политики", – цитирует главу государства его пресс-служба.

Президент назвал недопустимой политизацию "тяжелых исторических тем", добавив, что это вызывает напряженность, разъединяет людей и противоречит консолидации общества, которая так нужна Украине на нынешнем этапе.

"История должна быть открытой для всех. И каждый может иметь разные взгляды и по-разному трактовать или оценивать события прошлого", – подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что украинский народ сумел не только выстоять в трудный период, но и вместе с другими нациями мира победить в наибольшей в истории человечества войне, восстановив разрушенные города и села.

"Мы сохранили себя как народ, сохранили свою идентичность, мы обрели государственную независимость", – напомнил Президент.

По его мнению, нынешнее поколение должно прислушаться к тяжелым урокам прошлого и работать над развитием современной Украины.

"В центре государственной политики всегда должен быть человек - его безопасность, свобода и благосостояние. Гуманизм, который является признаком здорового и зрелого общества, должен стать основой бытия нашей страны. Убежден, мы сделаем так, чтобы подобные трагедии никогда больше не могли повториться на украинской земле", – подчеркнул Глава государства.

Как ранее писал "Главред", 23 ноября четыре Президента Украины приняли участие в мероприятиях памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Они возглавили траурное шествие вдоль центральной аллеи Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине" и возложили символические композиции из колосков пшеницы и цветов к скульптуре "Горькая память детства".