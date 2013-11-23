Во Львове участникам Евромайдана запретили устанавливать палатки: опубликован документ

Участникам Евромайдана во Львове запрещено устанавливать палатки до 29 ноября. Такое решение принял Львовский окружной админсуд.

"Малые архитектурные формы" запрещено устанавливать на четырех площадях города по адресам: пр.Свободы, 1, ул.Винниченко,18, ул.Университетская,1 и площадь Рынок,1, сообщают организаторы митинга на своей странице в Facebook,

Соответствующее решение было принято в ходе заседания суда под председательством судьи Елене Крутько вечером 22 ноября.

"В 5:30 утра 23 ноября пришли исполнители. Оказалось, что решение суда запрещает ставить малые архитектурные формы не на пл. Шевченко, а дальше – возле статуи Матери Божьей. Ошиблись адресом", – отметили организаторы митинга.

Люди не расходятся с Евромайдана.

"Дежурить будут до того времени, пока не начнут сходиться люди на мероприятия в память о Голодоморе", – говорится в сообщении.

Напомним, решение Львовского окружного амдинсуда принято по иску отдела охраны культурного наследия и культурных ценностей Львовской ОГА. По мнению истца, массовые мероприятия могут нанести вред объектам культурного наследия.

Как ранее писал "Главред", во Львове депутаты горсовета 22 ноября потребовали уволить главу правительства, а на Евромайдан в центре города собрались тысячи людей.