Польское издание раскритиковало ЕС за позицию по Украине

Польские журналисты раскритиковали Евросоюз за позицию по Украине.

Об этом пишет ИноПресса со ссылкой на польское издание wPolityce.pl.

"В правовых государствах существует принцип презумпции невиновности. "Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана", - черным по белому записано в Международном пакте о гражданских и политических правах. Право правом, а политика — политикой. И вот Европейский Союз решил, что отбывающая семилетнее заключение Юлия Тимошенко невиновна, а виновны ее ужасные соотечественники в судейских мантиях, которые незаконно засадили ее за решетку. Европейский союз, что можно назвать прецедентом в цивилизованном мире со времен кодификации римского права, пытался заставить Украину изменить законодательство, чтобы разрешить госпоже Тимошенко выйти из тюрьмы и отправиться "на лечение" за границу", - возмущается польское издание.

Также, по мнению журналистов wPolityce.pl, "западные политики, не имея на это никакого права, решили, однако, что Тимошенко... невиновна". "Под их давлением она отбывает сейчас наказание в таких условиях, каких не имеет ни один другой заключенный не только в Украине, но и в самых богатых странах Евросоюза... Но европейским политикам этого было мало: в борьбе за то, чтобы оторвать Киев от Москвы, требование перевести экс-премьер-министра на лечение в берлинскую клинику, стало одним из главных условий ЕС перед подписанием соглашения об ассоциации", - отмечает издание.

"Откровенно говоря, это был простой шантаж: если вы не выпустите ее из страны, мы ничего с вами не подпишем. Очень оригинально: битва за Тимошенко должна была предрешить судьбу целого 45-миллионного украинского народа. А "святая" Юлия молчала, хотя могла в патриотическом порыве сказать, например, всем брюссельским депутатам и экс-президенту Квасьневскому: бросьте это дело, будущее моей станы гораздо важнее", - также полдчеркивает издание.

"Касательно этого будущего Украины на задворках ЕС у украинцев тоже могут быть вполне обоснованные опасения. Ассоциация с ЕС накладывала на Украину массу обязательств, но не давала никакого права голоса. Не нужно обладать богатым воображением, чтобы представить, что стало бы с украинскими компаниями, если бы им внезапно пришлось вступить в конкуренцию с западными концернами. Украина потеряла бы рынки сбыта на Востоке, не имея ничего, что можно предложить на Западе, не говоря уже о вполне реальном в данном контексте росте безработицы. В том числе, и этот аспект был причиной отказа киевских парламентариев от европейского "приглашения" к сотрудничеству", - пишет wPolityce.pl

"Украина стала бы гостем ЕС, которого держат даже не в прихожей, а за порогом сообщества без гарантий, что ее когда-нибудь в него примут. Проект Восточное Партнерство оказался под большим вопросом. Выбрали ли Украина курс на сближение с Россией? Вовсе не обязательно, она просто выбрала то, что по мнению большинства ее парламентариев, было выгоднее для страны. Если оставить за скобками все обстоятельства, связанные с двусторонними политическими и экономическими отношениями с Москвой, не Киев, а Брюссель испортил все дело. Надменный Евросоюз хотел унизить Украину. Не вышло", - резюмирует издание.