Опубликована интерактивная карта Евромайданов: митинги пройдут по всему миру

В сети появилась интерактивная карта, на которой отражены все города, в которых организованы Евромайданы – акции протеста против решения властей остановить процесс подготовки к ассоциации с ЕС.

Карту разместил на своей странице в Facebook ее автор Bogdan Tsap.

"Создал интерактивную карту #Евромайдан со всеми городами- участниками", – написал он и попросил как можно быстрее и шире распространить карту.

Согласно данным карты, в Лондоне, Брюсселе, Париже, Чехии, Италии и Канаде также планируется провести Евромайданы. Так, в Лондоне для участия в акции уже зарегистрировались более 500 человек, в Париже - около 150.

Акции протеста запланированы на субботу и воскресенье – 23 и 24 ноября

В частности, украинцев в Польше зовут выйти на пикет в Варшаве 24 ноября. Акция в поддержку Соглашения об ассоциации с ЕС должна начаться в 13:30 под Посольством Украины в Польше.

Также акции пройдут во Вроцлаве и Кракове.

В Берлине акцию также собирают 24 ноября – в 12:00 у Бранденбургских ворот.

Украинцы Италии также уже заявили о своем протесте против приостановления подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС – первый Евромайдан состоится в Риме .

На Евромайдан в Нью-Йорке украинцев призывает и Украинский конгрессный комитет Америки В субботу в 3:30 всех неравнодушных ждать под зданием Постоянного представительства Украины при ООН. Кроме того, акции пройдут в Парме и Кливленде, Чикаго и Вашингтоне.

В Канаде украинцы собираются устроить Евромайдан в Торонто.

Украинцы Великобритании собираются в субботу в 12:00 на Парламентской площади в Лондоне. Всех просят приходить с флагами Украины и ЕС.

Также Евромайданы пройдут в Брюсселе, Вене, Париже, Лиссабоне и Таллине.

Как ранее писал "Главред", сторонники подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, возмущенные решением Кабмина о приостановке евроинтеграции, 21 ноября вышли на новый Майдан в Киеве, который сразу же получил название Евромайдана.

С ночи на 22 ноября люди собрались на Евромайданы в крупных городах от Львова до Донецка.