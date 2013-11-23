Все Президенты Украины собрались вместе в годовщину Голодомора

В День памяти жертв Голодомора Президенты Украины Виктор Янукович, Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко приняли участие в траурных мероприятиях, посвященных 80-летию Голодомора 1932-1933 годов.

Президенты возглавили скорбное шествие к Мемориалу памяти жертв голодоморов в Украине и возложили символические композиции из колосков пшеницы и цветов к скульптуре "Горькая память детства".

Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении подчеркнул важность консолидации украинского общества.

"Сегодня мы должны отбросить все политические дискуссии и быть едиными. В этот скорбный день нас всех объединяет память о погибших соотечественниках. Сегодняшний день должен быть вне политики", – заявил глава государства.

Присутствующие почтили память жертв Голодомора минутой молчания и поставили зажженные лампады к "Свече памяти".

В церемонии также приняли участие премьер-министр Николай Азаров, председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, члены правительства, представители общественности.

Как ранее писал "Главред", в этот день по всей Украине проходит акция "Зажги свечу памяти". Возле Национального мемориала жертвам Голодомора в эту субботу будет зажжено более 10 тысяч свечей.



Общественный комитет по увековечению памяти жертв Голодомора призывает всех украинцев поддержать эту акцию и в 16:00 зажечь свечи памяти в своих окнах.

Напомним, 21 ноября, были представлены данные интерактивного демографического проекта "Атлас Голодомора", из которых следует, что во время Голодомора 1932-33 гг. потери Украины составили 4,5 млн человек. При создании Атласа использовались данные переписи населения 1926, 1937 и 1939 годов.