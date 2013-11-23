Мэр Донецка: евромайдана в городе не будет

Мэр Донецка выразил уверенность в том, что жители города не станут выходить на евромайдан.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

"В Донецке евромайдана, я думаю, что не будет такого, как кое-кто ожидает. Потому что ранее были социологические опросы сделаны, и по этим социологическим опросам 57,5% населения города Донецка занимало позицию... И только 27% желали идти в Евросоюз. Поэтому идет процесс и нужно смотреть, в первую очередь, на экономические вопросы. По принципу: "Семь раз отмерь, один — отрежь", - сказал он.

Также Лукьянченко отметил, что ухудшение отношений с Российской Федерации негативно отразилось на экономике Украины.

"Цифры говорят сами о себе, объем товарооборота и все остальные цифры, статистика есть, их не обманешь. Когда разрываются интеграционные, когда кооперационные связи разрываются, тогда, безусловно, уменьшается товарооборот и все остальное", - заявил он.

"Сегодня свободных рынков, чтобы что-то предложить — не было, а те примеры и то, что сколько раз миссия МВФ приезжала в Украину и ставила условия, и не на один компромисс не шла. На сегодняшний день страна в такой ситуации, что нельзя сегодня повысить на 40% коммунальные услуги, потому что нет экономической основы у украинских семей, чтобы это сделать и продолжать дальше натягивать резинку... Резинка эта может и разорваться. Здесь должна быть политика компромиссов. Сегодня все говорят, что мы отказались от евроинтеграции – никто не отказывался, но нужно сделать паузу, наверное, и осмотреться, что даст это сегодняшнее вступление и какие последствия будут", - подчеркнул Лукьянченко.

Напомним, вчера в Донецке около 100 человек приняли участие в акции в поддержку подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Также отметим, что Евромайданы проходят во многих городах Украины: Киеве, Львове, Харькове, Луцке, Ивано-Франковске, Одессе.

Больше об этих акциях смотрите в спецтеме "Главреда".