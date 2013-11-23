В Киеве проходит шествие в память о жертвах Голодомора

В Киеве проходит траурное шествие памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Об этом сообщает УНИАН.

Шествие началось у метро "Арсенальная", от которой его участники двинулись к мемориалу жертвам Голодомора.

В шествии принимают участие более тысячи человек. При этом у памятника жертвам Голодомора собралось около пяти тысяч человек.

Среди них народные депутаты Украины, в частности от "Свободы" Игорь Мирошниченко, Андрей Ильенко, Руслан Кошулинский и от "Батькивщины" Ирина Луценко и Леонид Емец.

Колонна движется по проезжей части, перекрыв движение транспорта.

Люди держат в руках колоски, свечи и цветы, а также плакаты с надписью: "Голодомор — геноцид! Тогда нас мог спасти хлеб, сейчас нас спасет память!", "Голодомор-геноцид 1932-1933: помним!".

Также участники марша держат в руках флаги Украины, Евросоюза и красно-черные флаги с траурными лентами.

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Украине проходят мероприятия, посвященные Дню памяти жертв голодоморов.

Эта памятная дата была учреждена указом президента Украины в 1998 году для поминовения жертв голода 1932-33, а также 1921-1923 и 1946-47 годов.

Отмечается эта траурная дата в четвертую субботу ноября.

Традиционно в этот день в 16:00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция Зажги свечу.

В ее рамках все желающие несут свечи к памятникам жертвам. Зажечь свечу также можно в окне дома. В этом году в акции примут участие 34 страны мира, а возле Национального мемориала жертвам Голодомора планируют зажечь более 10 тысяч свечей.

Фото: УНН