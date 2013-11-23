В Киеве участники Евромайдана снесли забор и рассказали, сколько будут митинговать

В ночь на 23 ноября на Майдане Независимости коммунальщики установили забор, за которым планировался монтаж новогодней елки, передает "Сегодня".

Около сотни активистов Евромайдана, которые оставались ночевать на площади, рассказали, что за забором работал автокран.

Приблизительно в 13:00 митингующие разрушили этот забор: в ход шли кулаки, руки и ноги активистов.

Милиция в процесс не вмешивалась.

После сноса ограждения заиграл государственный Гимн Украины.

Через полтора часа снесенный забор вокруг рождественского городка поставили на место и по его периметру расставили милицию.

Около 15:00 на Майдан приехал грузовик с прицепом. Активисты, которых на то время было около 500, не позволили ему проехать, мотивируя это тем, что в прицепе могло быть что-то, что помешало бы им дальше проводить митинг.

В результате водитель грузовик развернул машину и уехал с Майдана. Его отъезд активисты сопровождали аплодисментами и одобряющими криками.

Несколько ранее организаторы Евромайдана заявили, что намерены круглосуточно стоять на главной площади страны – до 28 ноября, когда в Вильнюсе начнется саммит Восточного партнерства – чтобы в Европе увидели: Украина действительно стремится подписать Соглашение об ассоциации.

По состоянию на 15:30 число участников Евромайдана превысило тысячу человек.

Организаторы заверили, что рассчитывают на участие в завтрашней акции 100 000 человек.

Фото: "Сегодня"