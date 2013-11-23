В Киеве участники Евромайдана снесли забор и рассказали, сколько будут митинговать

В Киеве участники Евромайдана снесли забор, и заявили, что останутся на площади до Вильнюсского саммита, который пройдет 28-29 ноября.
Около сотни активистов Евромайдана, которые оставались ночевать на площади, рассказали, что за забором работал автокран.
Приблизительно в 13:00 митингующие разрушили этот забор: в ход шли кулаки, руки и ноги активистов.
Милиция в процесс не вмешивалась.
После сноса ограждения заиграл государственный Гимн Украины.
Через полтора часа снесенный забор вокруг рождественского городка поставили на место и по его периметру расставили милицию.
Около 15:00 на Майдан приехал грузовик с прицепом. Активисты, которых на то время было около 500, не позволили ему проехать, мотивируя это тем, что в прицепе могло быть что-то, что помешало бы им дальше проводить митинг.
В результате водитель грузовик развернул машину и уехал с Майдана. Его отъезд активисты сопровождали аплодисментами и одобряющими криками.
Несколько ранее организаторы Евромайдана заявили, что намерены круглосуточно стоять на главной площади страны – до 28 ноября, когда в Вильнюсе начнется саммит Восточного партнерства – чтобы в Европе увидели: Украина действительно стремится подписать Соглашение об ассоциации.
По состоянию на 15:30 число участников Евромайдана превысило тысячу человек.
Организаторы заверили, что рассчитывают на участие в завтрашней акции 100 000 человек.
Фото: "Сегодня"