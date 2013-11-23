Меркель обвинила Россию в политическом давлении на Украину

Россия оказывает политическое давление на Украину, которая в результате остановила подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

"Российская сторона полагает, что членство в "Восточном партнерстве" с Европейским Союзом направлено против России. Это не так", - заверила она.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее свое разочарование по этому поводу также высказал вице-президент США в телефонном разговоре с Президентом Украины.

"Во время разговора с Президентом Украины Виктором Януковичем, вице-президент США Байден выразил свое разочарование решением украинского правительства прекратить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом", – говорится в сообщении Белого дома.

Как известно, 21 ноября правительство Украины распорядилось приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Кабмин мотивировал это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.

Также профильным министерствам было поручено возобновить диалог со странами Таможенного союза и СНГ.