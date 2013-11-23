В Киеве прошли траурные мероприятия в память о жертвах Голодомора: опубликованы фото и видео

В Киеве состоялись траурные мероприятия в память о жертвах Голодомора 1932-33 годов.

Об этом сообщает УНИАН.

Участие в траурном марше по центру Киева, по данным организаторов, приняли около шести тысяч человек.

Шествие проходило без партийной символики, участники несли в руках только плакаты "Голодомор – геноцид" и национальные флаги с черными лентами.

Во главе колонны участники марша растянули баннер со словами Василия Симоненко: "Народ мій є, народ мій завжди буде".

Марш завершился у Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине панихидой, которую отслужили Патриарх Киевский Филарет, а также иерархи других церквей.

Фото: пресс-служба ВО "Свобода", пресс-служба ВО "Батькивщина"

Видео: 5 канал