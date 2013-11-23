От субботы до субботы. Маневры Украины, Евромайдан, "вредные советы" Тимошенко

Пожалуй, еще ни одно распоряжение правительства не имело такого общественно-политического резонанса, как отказ от подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Евромайдан в Киеве активно используется, как агитационная площадка. Власть не спешит с ответными действиями, утверждая, что пауза в евроинтеграции – тактическая. Юлия Тимошенко повысила активность в эпистолярном жанре.



Остается загадкой, почему правительство Николая Азарова не нашло более подходящей даты для издания распоряжения о прекращении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, чем очередная годовщина "оранжевой" революции. Количество вышедших протестовать против решения Кабмина не впечатляет, им нужно брать качеством. Правда, пока сравнивать два Майдана не приходится: если вызванный остановкой евроинтеграции продолжается, то об "оранжевом" готовы вспоминать далеко не все его активные действующие лица.

Решение Кабмина определенно сыграло на руку лидерам оппозиции, решившим провести 24 ноября митинг в поддержку евроинтеграции, но испытывавшим до последнего времени проблемы с мобилизацией сторонников. Главы оппозиционных фракций и примкнувший к ним Юрий Луценко отметились на главной площади страны, подчеркивая, что самый важный бой за евроинтеграцию состоится в ближайшее воскресенье.



Отмечу, что лидеры оппозиционных сил собираются в Вильнюс на саммит "Восточного партнерства", куда отправится и Виктор Янукович. Сомневаюсь, что европейцы допустят скандал на официальном мероприятии. Показательно, что стремление чиновников и политических лидеров ЕС увидеть в столице Литвы украинского президента его российский коллега Владимир Путин назвал шантажом со стороны Европы. Как назвать действия РФ, сумевшей пустить в ход массу аргументов для украинского руководства против подписания Соглашения об ассоциации, каждый может решить для себя сам.



Тем временем Верховная Рада смогла принять только законопроект "О выборах", показательно провалив все инициативы, направленные на лечение заключенных за рубежом. Присутствие Кокса и Квасьневского, излучавших сдержанный оптимизм, не помогло найти решение "вопроса Тимошенко". Арсений Яценюк активно угрожает Виктору Януковичу импичментом, словно продолжая вести свою "полосатую" президентскую кампанию. Виталий Кличко предпочитает играть желваками на публике, а Олег Тягнибок может занести себе в актив признание в нем со стороны ЕС "проевропейского политика". "Регионалы", которым приходится менять свою внешнеполитическую позицию со скоростью хорошего флюгера, призывают оппонентов не драматизировать ситуацию.



Виктор Янукович в Вене заверил местный политический бомонд, что курс на евроинтеграцию Украины остается неизменным. Похоже, нечто подобное Виктор Федорович говорил в понедельник, 18 ноября, еврокомиссару Штефану Фюле, отбывшему в Брюссель в неплохом настроении. Куратор соседства с ЕС изо всех сил стремится сохранить надежду на украинско-европейское взаимопонимание. При этом не покидает ощущение, что Янукович в последнее время предпочитает непубличные консультации официальным переговорам.



Пресловутое распоряжение правительства Азарова в перспективе способно стать уведомлением об увольнении для премьера, если в геополитическом торге аргументы Европейского Союза перевесят российские. При таком раскладе Николая Яновича ожидает политическая пенсия, а исполнительную власть – серьезное переформатирование.

Однако сегодня больше внимания привлекает позиция Юлии Тимошенко, давно взявшей на вооружение жанр открытых писем. Последнее обращение лидера "Батькивщины" к Виктору Януковичу трудно назвать иначе, как "вредные советы", поскольку Юлия Владимировна с присущей ей безапелляционностью и добрыми евроинтеграционными намерениями топчется по больным мозолям Виктора Федоровича. При этом Тимошенко может спокойно смотреть в глаза соотечественникам, ведь с формальной точки зрения она сделала все возможное.