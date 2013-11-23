В Киев направились автобусы с донецкими студентами

Из Донецкой области в Киев отправилось несколько автобусов со студентами из Макеевки.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

По данным журналистов, молодых людей направляют в столицу для участия в акциях поддержки действий Кабмина относительно евроинтеграции.

Ожидается, что молодежь с Донбасса примет участие в массовых политических мероприятиях, запланированных на 24 ноября.

Сами студенты подтвердили, что направляются в Киев и получают по 200 гривен в день за участие в политических акциях.

Также они уточнили, что сбор студентов был организован профсоюзными комитетами и студенческими союзами вузов.

Отметим, что ранее появилась информация о поиске участников политических акций в Полтаве и Луганске. Сообщалось, что для поездки в Киев отбираются молодые люди крепкого телосложения – им также обещали по 200 гривен в день.