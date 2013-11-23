CМИ опубликовали вид на жительство в Германии Витaлия Kличкo

В Сети появились документы и фото, которые были якобы найдены в почте лидера фракции "УДАР" в Верховной Раде Виталия Кличко. Напомним, накануне электронная почта политика была взломана.

Так, на сайте flickr.com были выложены фото разрешения на постоянное проживание Кличко в Германии и приглашение на интервью и снятие отпечатков пальцев в связи с продолжением срока разрешения на постоянное проживание в США.

В сообщении, которым сопровождаются документы, отмечается, что по законам обоих государств, человек, который получает подобные разрешения, должен проводить на их территории более 183 дней в году и имеет намерение проживать там в дальнейшем.

По мнению автора, выложившего фото, это ставит под сомнение возможность Кличко баллотироваться в президенты Украины.

На том же сайте выложены фото, на которых Кличко якобы изображен с поклонницами.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, Виталий Кличко заявил, что его страницы в соцсетях были взломаны хакерами. По словам политика, от его имени распространялись неправдивые данные.