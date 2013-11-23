Милиция Николаева: Евромайдан не разгоняли, никого не били

Милиция не разгоняла Евромайдан в Николаеве и не била участников митинга.

Об этом заявил начальник МВД в Николаевской области Юрий Седнев, сообщает "Преступности.НЕТ".

"Разгона никакого не было, это неправда. Давали возможность провести митинг и, скажем так, выразить свое мнение по данному поводу. Плакаты, которые выражали мнение, они на месте, их никто не трогал, людей никто не трогал", - отметил чиновник.

Также Седнев подчеркнул, что заявления о разгоне митинга и избиении активистов являются провокацией накануне перевыборов на 132 округе.

"Конфликтов не будет, которые специально спровоцированы. И они больше, я думаю, спровоцированы именно в эту предвыборную кампанию, больше для этого сделано", - заявил он.

Также милицейский начальник заверил, что милиция во время событий на площади Ленина действовала законно и не увидел ничего незаконного в том, что сотрудники милиции снесли три палатки, одна из которых была приемной народного депутата от ВО "Батькивщина" Игоря Бриченко.

"Приемная народного депутата в палатке, которая ниже пояса? Народный депутат будет принимать на коленях или лежа? Палатка, которая на одного человека и ниже, где может человек только на коленях зайти – и это приемная? Давайте не будем передергивать моменты", - заявил Седнев.

Напомним, 22 ноября в украинских СМИ появилась информация о попытке разгона николаевского митинга сторонников европейской интеграции.

Фото и видео: Преступности.НЕТ