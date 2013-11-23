Активисты заявили, что Евромайдан разгонят этой ночью - СМИ

Активисты Евромайдана заявили о планах спецназа разогнать митинг в ночь на 24 ноября, однако в МВД эти слова опровергли.
Евромайдан в центре Киева планируют разогнать в три часа ночи 24 ноября.
Об этом со ссылкой организаторов митинга сообщает "5 канала", передает "Украинская правда".
По их словам, одному из организаторов позвонил информатор из столичного управления МВД и сообщил, что именно сегодня спецназовцы разгонят Майдан, мотивируя это тем, что должен приехать грузовик с техникой для установки ледового катка вокруг стелы Независимости.
Отметим, что этот грузовик приезжала на Майдан уже дважды – поздно вечером 22 ноября и днем 23-го. Оба раза участники Евромайдана не позволяли ему разгрузиться.
"Это делается для того, чтобы если завтра соберется большое количество людей и они пойдут на митинг на Европейской площади, чтобы они здесь, на Майдане, не остались. Потому что на Европейской площади – проезжая часть, и там стоять просто невозможно", - заявили организаторы.
Вместе с тем они призвали всех ехать на Майдан, чтобы "удержать его хотя бы до 14:00 завтрашнего дня, что, наверное, даже важнее, чем завтрашний митинг".
Отметим, сейчас на Майдане правоохранителей значительно меньше, чем вчера. Однако несколько автобусов со спецназовцами остановились неподалеку от евромайдана и наблюдают за происходящим оттуда.
В свою очередь, представители столичного МВД опровергли информацию о подготовке разгона Евромайдана.
"Эта информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы не намерены оказывать какие-то действия по отношению к участникам мирного собрания", - сказали в МВД, призвав участников митинга не нарушать общественного порядка.
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