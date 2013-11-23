Приграничный украинский город попросился в Евросоюз

Власти приграничного города Рава-Русская, расположенного у границы с Польшей, официально обратились к Европейскому Союзу с просьбой о подписании Соглашения об ассоциации.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

По словам мэра города Ирины Верещук, соответствующее обращение появилось в соответствии с Европейской хартией о местном самоуправлении.

По ее словам, жители города не согласны, не поддерживают, не признают и не будут подчиняться "антиукраинскому решению правительства" о прекращении подготовки к ассоциации с ЕС.

Свое решение мэр объяснила тем, что ментально, духовно, культурно и исторически Украина является частью Европы, а потому видит себя лишь в "цивилизованном мире", а не в "имперском рабстве".

Это заявление последовало вслед за отказом Кабмина от подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и активизации усилий по интеграции со странами СНГ.

Тысячи украинцев, возмущенных этим решением руководства страны, уже два дня выходят с протестами на улицы своих городов.