Приграничный украинский город попросился в Евросоюз

Власти Рава-Русской, расположенной на границе с Польшей, обратились к руководству ЕС с просьбой подписать Соглашение об ассоциации.
Власти приграничного города Рава-Русская, расположенного у границы с Польшей, официально обратились к Европейскому Союзу с просьбой о подписании Соглашения об ассоциации.
Об этом сообщает Gazeta.ua.
По словам мэра города Ирины Верещук, соответствующее обращение появилось в соответствии с Европейской хартией о местном самоуправлении.
По ее словам, жители города не согласны, не поддерживают, не признают и не будут подчиняться "антиукраинскому решению правительства" о прекращении подготовки к ассоциации с ЕС.
Свое решение мэр объяснила тем, что ментально, духовно, культурно и исторически Украина является частью Европы, а потому видит себя лишь в "цивилизованном мире", а не в "имперском рабстве".
Это заявление последовало вслед за отказом Кабмина от подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и активизации усилий по интеграции со странами СНГ.
Тысячи украинцев, возмущенных этим решением руководства страны, уже два дня выходят с протестами на улицы своих городов.