По всему миру прошли украинские евромайданы: опубликованы фото

-
Украинский евромайдан в Кракове Украинская правда
-
Украинский евромайдан в Кракове Украинская правда
-
Украинский евромайдан в Кракове Украинская правда
-
Украинский евромайдан в Кракове Украинская правда
-
Украинский евромайдан в Ополе, Польша Украинская правда
-
Украинский евромайдан в Ополе, Польша Украинская правда
-
Украинский евромайдан в Ополе, Польша Украинская правда
-
Украинский евромайдан в Лондоне Украинская правда
-
Украинский евромайдан в Лондоне Украинская правда
-
Украинский евромайдан в Лондоне Украинская правда
-
Индия Украинская правда
-
Южная Корея Украинская правда
В разных странах мира прошли украинские евромайданы – акции в знак поддержки сторонников ассоциации с Евросоюзом.
Об этом сообщает "Украинская правда".
В Кракове на акцию вышли более 250 человек.
Еще в одном польском городе Ополе поддержать евроинтеграцию Украины вышли студенты местных вузов.
Евромайданы также состоялись в Лондоне, Южной Корее и Индии.
Напомним, акции протеста начали собираться после решения Кабмина приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС.