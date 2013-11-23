По всему миру прошли украинские евромайданы: опубликованы фото

В разных странах мира прошли украинские евромайданы – акции в знак поддержки сторонников ассоциации с Евросоюзом.

Об этом сообщает "Украинская правда".

В Кракове на акцию вышли более 250 человек.

Еще в одном польском городе Ополе поддержать евроинтеграцию Украины вышли студенты местных вузов.

Евромайданы также состоялись в Лондоне, Южной Корее и Индии.

Напомним, акции протеста начали собираться после решения Кабмина приостановить подготовку к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС.