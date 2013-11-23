Януковичу передали миллион подписей в поддержку Ассоциации с ЕС

Представителю Администрации Президента Украины было передано более одного миллиона подписей, собранных в поддержку евроинтеграции Украины и проведения Еврореферендума.

Сбор подписей продолжался в течение трех недель активистами всеукраинской кампании "Евронаступ" в крупнейших городах Украины, сообщает РБК-Украина.

"За последние три недели мы собрали более 1 млн 136 тысяч подписей в поддержку евроинтеграции, это прямой приказ, требование к власти: не отходить от евроинтеграционного курса потому, что мы выбираем Европу. Мы это сделали еще 9 лет назад во время оранжевого Майдана" - заявил во время акции у АП организатор сбора подписей – Сергей Бондарчук.

Кроме того, он выразил уверенность, что еще есть время для того, чтобы заставить власть подписать соглашение об ассоциации и призвал украинцев защитить свой европейский выбор на Евромайдане.

"Только от нашей силы, нашего характера зависит, услышит ли нас власть", - подчеркнул Бондарчук.

После передачи подписей участники мероприятия развернули большой флаг Украины и ЕС, и направились колонной на Майдан Независимости.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня во многих городах мира прошли акции в поддержку евроинтеграции Украины.