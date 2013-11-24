Третья ночь Евромайдана: захват сорвался, технику остановили

Люди не дали смонтировать на Майдане каток.
По стостоянию на 8 утра, на Майдане собралось больше тысячи человек и люди продолжают подходить.
Поздно ночью городские власти пытались построить каток на месте Евромайдана и собрать сцену для митинга в поддержку Виктора Януковича, но протестующие не пропустили технику, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
В три часа ночи действительно была попытка киевских властей при поддержке милиции смонтировать каток на месте Евромайдана, но люди не пустили грузовики на Майдан и не дали собирать каток. Грузовики уехали и больше не предпринимали попыток как-либо потеснить Евромайдан. В это время на Майдане независимости было около 500 участников акции.
Всю ночь было очень много студентов – Могилянка, университет им.Шевченко, КПИ и многие другие вузы.
В 5 часов утра до Киева добрались первые сторонники Евромайдана из Львова – около 40 человек.
Около 06:30 власти предприняли еще одну попытку загнать на Майдан технику – приехал кран монтировать сцену для митинга за Януковича, но люди снова заблокировали заезд на площадь.
Напомним, сегодня, 24 ноября в Киеве готовятся два больших митинга – власти и оппозиции. Сторонники Януковича собираются в 11:00 на Майдане и на Михайловской площади. Сторонники оппозиции и европейской интеграции собираются в 12:00 в парке Шевченко, откуда пойдут маршем на Европейскую площадь.
Фото: liga.net