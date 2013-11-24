Регионалы готовят митинг в Киеве: уже поставили сцену

В Киеве Партия регионов готовится провести собственную акцию.

В ночь на 24 ноября рабочие уже установили на Михайловской площади в историческом центре Киева сцену, биотуалеты и мусорники, сообщает УНН.

Кто именно должен выступать на Михайловской площади и с какой целью проводится акция, пока не сообщается, но известно, что заявку в КГГА на проведение акции 24 ноября на Михайловской площади подало молодежное крыло Партии регионов – "Молодые регионы".

Судя по всему, акцию намерены провести в противовес Евромайдану, на котором собрались люди, протестующие против решения об остановке евроинтеграции.

Напомним, что 24 ноября в центре Киева пройдут акции Евромайдана в поддержку евроинтеграционного курса Украины.

Шествие сторонников евроинтеграции начнется в 12.00 возле памятника Тарасу Шевченко и завершится митингом на Европейской площади. В акции, как ожидается, примут участие лидеры оппозиционных сил – партии "УДАР" Виталий Кличко, парламентской фракции "Батькивщины" Арсений Яценюк и ВО "Свобода" Олег Тягнибок.