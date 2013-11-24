В Вильнюсе открылось "Українське містечко в Європі"

В столице Литвы Вильнюсе, который 28-29 ноября примет саммит Восточного партнерства, 23 ноября открылся культурный фестиваль "Українське містечко в Європі".

Акция призвана показать гражданам Европы, что Украина и украинцы — это часть европейского сообщества, несмотря на решения украинских политиков, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

С самого утра в одном из древнейших храмов Вильнюса — Украинской греко-католической церкви пресвятой троицы — прошел молебен в память о жертвах Голодомора и открылась выставка памяти документальных материалов, предоставленных народным художником Украины Николаем Сядристым.

Днем в центре Вильнюса был развернут украинский городок. Украинскую культуру в Литве презентует известные фольклорные коллективы, музыкальные группы Мандры, Jazz, Баламуты, писатели. На площади в Вильнюсе развернуть палатки, в которых можно пройти творческие мастер-классы.

На вопрос журналистов, не стоило ли отменить фестиваль в связи с тем, что Украина отказалась подписывать ассоциацию с Европейским Союзом, организатор акции, глава совета общественной организации Вся Украина Ярослав Погарский ответил, что решение правительства без воли Президента не может оставить евроинтеграцию Украины.

"На самом деле я до сих пор оптимист в том, что касается соглашения об ассоциации. Кабинет министров Украины не имеет полномочий принимать подобные решения (о приостановке евроинтеграции, — ред.). Такие решения принимает президент. Поэтому я к постановлению правительства отношусь как к чисто внутреннему документу. Я уверен, что украинский народ выступает за подписание ассоциации, и что подпись будет поставлена".

Как ранее писал Главред, в разных странах мира прошли украинские Евромайданы – акции в знак поддержки сторонников ассоциации с Евросоюзом.

Напомним, 24 ноября в Киеве готовятся два больших митинга – власти и оппозиции. Сторонники Януковича собираются в 11:00 на Майдане и на Михайловской площади. Сторонники оппозиции и европейской интеграции собираются в 12:00 в парке Шевченко, откуда пойдут маршем на Европейскую площадь.