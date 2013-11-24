Во Львове националисты в масках с криками "Смерть ворогам" провели марш

В центре Львова днем 23 ноября 150 человек в масках прошли по городу, выкрикивая нацистские лозунги.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что акцию провели завезенные в город провокаторы и призвал участников львовского Евромайдана и всех горожан сохранять спокойствие, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

"Сегодня во Львове произошла вещь, которая является позором. Днем более 150 человек в масках провели ходу с криками "Одна раса!", "Зиг хайль!" и так далее. Я считаю это абсолютной провокацией. Это недопустимо, особенно в дни, когда мы доказываем миру свое европейское стремление", – написал Садовый на своей странице в Facebook.

"Возле Шевченко львовская молодежь стоит день и ночь за европейское будущее Украины, а кто-то сознательно выполняет заказ тех, кто хочет показать украинцев неотесанными нацистами. Обратите внимание, как они специально выстроились напротив Ратуши с флагами ЕС", – подчеркнул мэр.

По его словам, милиция в создавшейся ситуации действовала адекватно и не позволила событиям выйти из-под контроля.

"Я только что звонил начальнику милиции пану Зюбаненко и просил держать ситуацию и далее под пристальным вниманием. Большинство провокаторов не львовяне, но они еще до сих пор в городе. Неизвестно, какие задания они получат на завтра. Призываю всех - будьте особенно бдительны в эти дни!", - призвал Садовый.

Как ранее писал "Главред", активистов Евромайдана в центре Киева несколько раз пытались спровоцировать на драку с "Беркутом".

По словам очевидцев, провокаторы натягивали веревку с тканью, имитируя установку палатки, чтобы заставить милицию ее сносить, поскольку установка палаток запрещена судом.

Кроме того, около 150 спецназовцев, которые дежурят у здания Национальной музыкальной академии, время от времени надвигались на людей, собравшихся у стелы Независимости.

Во время одного из таких "подходов" боец "Беркута" внезапно упал на землю, но демонстранты тут же разошлись от места его падения.