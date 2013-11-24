Сегодня в Киеве Евромайдан проводит шествие в поддержку Ассоциации

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве пройдет акция сторонников евроинтеграции, недовольных решением правительства прекратить подготовку к подписанию соглашения с ЕС.

Шествие начнется в 12.00 от памятника Тарасу Шевченко и завершится митингом на Европейской площади.

В акции примут участие лидеры оппозиционных сил.

Как ранее писал "Главред", за ночь на Михайловской площади появилась большая сцена с символикой ПР, биотуалеты и мусорники.

Известно, что заявку в КГГА на проведение акции 24 ноября на Михайловской площади подало молодежное крыло Партии регионов – "Молодые регионы".

Напомним, 23-24 ноября акции в поддержку Евромайдана проходят во многих городах Европы, а также в Канаде и США.