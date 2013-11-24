Евромайдан сегодня соберет не менее 50 тысяч защитников Ассоциации

Организаторы украинского Евромайдана и мирного шествия, которое пройдет сегодня от парка Шевченко до Европейской площади, заявили об участии 35 тысяч сторонников евроинтеграции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря киевской милиции Ольгу Билык.

"Одной из крупнейших заявок на сегодня стало мирное шествие за Европейский союз из парка им. Шевченко до Европейской площади – 35 тыс. человек", – сказала Билык.

Она также добавила, что для встречи с депутатами на Европейской площади соберется 50 тысяч человек, сообщает УНН.

В то же время, на Михайловской площади соберется около 10 тысяч сторонников Партии регионов.

"На Михайловскую площадь было заявлено 10 тысяч человек", – сообщила Билык.

Точное количество правоохранителей, которые будут обеспечивать порядок во время всех заявленных сегодня событий пресс-секретарь не назвала.

Как ранее писал "Главред", 24 ноября, в Киеве пройдет акция сторонников евроинтеграции, недовольных решением правительства прекратить подготовку к подписанию соглашения с ЕС.

Кроме того, за ночь на 24 ноября на Михайловской площади появилась большая сцена с символикой ПР, биотуалеты и мусорники. Известно, что заявку в КГГА на проведение акции 24 ноября на Михайловской площади подало молодежное крыло Партии регионов – "Молодые регионы".

Напомним, 23-24 ноября акции в поддержку Евромайдана проходят во многих городах Европы, а также в Канаде и США и Индии.