Регионалы готовят "анти-евромайдан": привезли бюджетников и "титушек" – СМИ

В Киеве на Михайловской площади собирается митинг, инициированный "Молодыми регионами Украины"

Как сообщает Украинская правда, на киевский "анти-евромайдан" власть свезла бюджетников из разных областей Украины.

На улице Владимирской, уже стоят автобусы, которые привезли провластных митингующих.

Свезенные бюджетники, среди которых – учителя и пенсионеры, собираются на Михайловской площади, однако партийной символики у них замечено не было, только флаги Украины.

Кроме того, по информации издания, в Мариинском парке собрались около тысячи "титушек" и провластных митингующих.

Как ранее писал "Главред", в заявке на проведение акции заявлено 10 тысяч участников.