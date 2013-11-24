Регионалы готовят "анти-евромайдан": привезли бюджетников и "титушек" – СМИ

Сторонники регионалов собираются в разных районах Киева
Как сообщает Украинская правда, на киевский "анти-евромайдан" власть свезла бюджетников из разных областей Украины.
На улице Владимирской, уже стоят автобусы, которые привезли провластных митингующих.
Свезенные бюджетники, среди которых – учителя и пенсионеры, собираются на Михайловской площади, однако партийной символики у них замечено не было, только флаги Украины.
Кроме того, по информации издания, в Мариинском парке собрались около тысячи "титушек" и провластных митингующих.
Как ранее писал "Главред", в заявке на проведение акции заявлено 10 тысяч участников.