В Киеве начался многотысячный марш Евромайдана: опубликованы фото

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве начался многотысячный марш "За европейскую Украину".

В нем принимают участие десятки тысяч человек, сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина".

Участники марша двинулись от памятника Тарасу Шевченко в направлении Европейской площади, где состоится народное вече "За европейскую Украину".

Во главе колонны идут лидеры оппозиции - Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, народные депутаты, общественные деятели. Впереди колонны несут огромные флаги Украины и Европейского Союза.

Прямую видеотрансляцию марша смотрите здесь.

В то же время "Газета по-украински" оценивает количество участников марша в 10 тыс. человек.

Ранее "Главред" сообщал, что, по расчетам киевской милиции. в митинге на Европейской площади будут участвовать 50 тысяч человек.

Фото: Facebook Александра Аронца