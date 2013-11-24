В Черкассах милиция разогнала Евромайдан: опубликованы фото и видео

В Черкассах вечером 23 ноября милиция не дала активистам Евромайдана установить палатки на Соборной площади возле облгосадминистрации и вступила в столкновения с участниками акции.

Среди участников акции были депутаты облсовета от ВО "Батькивщина" Наталья Старикова и Анатолий Бондаренко, кандидаты в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по округу №194 Николай Булатецкий и Александр Радуцкий (депутаты Черкасского горсовета) и по округу № 197 Леонид Даценко, сообщает черкасское издание "Прес-центр".

Поданным издания, в конфликте участвовали около сотнимилиционеров. Активистов было в полтора -два раза больше.

В результате, по данным издания, оппозиция отказалась от намерений устанавливать палатки и призвала Черкасс разойтись. На площади возле облгосадминистрации осталась только милиция.

Как ранее писал "Главред", в Киеве начался многотысячный марш "За европейскую Украину". По центру города идут не менее 100 тысяч человек





В нем принимают участие десятки тысяч человек,

Фото: pres-centr.ck.ua, видео: youtube.com