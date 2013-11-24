На марш Евромайдана в Киеве вышло 100 тысяч человек - оппозиция

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве начался многотысячный марш "За европейскую Украину" (фото). На Крещатик вышло 100 тысяч митингующих, заявили организаторы марша.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава пресс-службы ВО "Свобода" Александр Аронец.

"Есть основания говорить о 100 тысяч митингующих. Весь Крещатик забит", написал он.

Напомним, что участники марша двинулись от памятника Тарасу Шевченко в направлении Европейской площади, где состоится народное вече "За европейскую Украину".

Во главе колонны идут лидеры оппозиции - Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, - народные депутаты, общественные деятели.

Впереди колонны несут огромные флаги Украины и Европейского Союза.

Ранее "Главред" сообщал, что, по расчетам киевской милиции, в митинге на Европейской площади будут участвовать 50 тысяч человек.

Фото: Facebook Александра Аронца