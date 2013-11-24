Участников Евромайдана не пустили к памятнику Ленину: они снесли палатку КПУ

"Беркут" не позволил участникам марша подойти к памятнику Ленину на Бессарабке.
Несколько участников многотысячного марша Евромайдана пытались по дороге от памятника Шевченко к Европейской площади прорваться к памятнику Ленину, но милиция их оттеснила.
Колонна участников народного вече прошла мимо памятника скандируя "Банду геть!", сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
Подходы к памятнику Ленину на бульваре Шевченко в Киеве охраняют около сотни сотрудников "Беркута".
Кроме этой легкой потасовки, никаких инцидентов по ходу марша пока не происходило.
По данным Зеркала недели, участники марша успели снести палатку коммунистов, расположенную у памятника Ленину на Бессарабской площади в Киеве.
Как ранее писал "Главред", в марше принимают участие десятки тысяч защитников евроинтеграции Украины.
Во главе колонны идут лидеры оппозиции – Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, - народные депутаты, общественные деятели. Впереди колонны несут огромные флаги Украины и Европейского Союза.
Прямую видеотрансляцию марша смотрите здесь.
Фото: liga.net, pravda.com.ua