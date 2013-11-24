Участников Евромайдана не пустили к памятнику Ленину: они снесли палатку КПУ

Несколько участников многотысячного марша Евромайдана пытались по дороге от памятника Шевченко к Европейской площади прорваться к памятнику Ленину, но милиция их оттеснила.

Колонна участников народного вече прошла мимо памятника скандируя "Банду геть!", сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Подходы к памятнику Ленину на бульваре Шевченко в Киеве охраняют около сотни сотрудников "Беркута".

Кроме этой легкой потасовки, никаких инцидентов по ходу марша пока не происходило.

По данным Зеркала недели, участники марша успели снести палатку коммунистов, расположенную у памятника Ленину на Бессарабской площади в Киеве.

Как ранее писал "Главред", в марше принимают участие десятки тысяч защитников евроинтеграции Украины.

Во главе колонны идут лидеры оппозиции – Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, - народные депутаты, общественные деятели. Впереди колонны несут огромные флаги Украины и Европейского Союза.

Прямую видеотрансляцию марша смотрите здесь.



Фото: liga.net, pravda.com.ua